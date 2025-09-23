La société Blackstone se dit intéressée par l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan VIDEO

New York, 22 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le 22 septembre, à New York, le président et directeur de l’exploitation de la société Blackstone, Jonathan Gray.

Jonathan Gray a souligné que les réformes économiques et les processus de développement en cours en Azerbaïdjan créaient des opportunités attrayantes pour les investisseurs internationaux. Il a exprimé l’intérêt de sa société pour l’élargissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan, en particulier avec le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan, et a salué le climat d’investissement favorable établi dans le pays.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à la coopération avec les institutions financières mondiales de premier plan, soulignant que le climat économique, formé dans son pays sur la base des principes de stabilité, de transparence et de développement durable, créait une base favorable pour de nouveaux partenariats.

Il est à noter que Blackstone, l’un des plus grands gestionnaires d’investissements alternatifs au niveau mondial, a été fondée en 1985 à New York. Actuellement, la société Blackstone gère plus de 1 000 milliards de dollars américains. Son siège est situé à New York, et la société est présente dans 27 villes à travers le monde, notamment à Londres, Hong Kong, Dubaï, Singapour et Tokyo.