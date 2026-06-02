La société BP étend l'application de nouvelles technologies de production dans des conditions géologiques complexes en Azerbaïdjan

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le géant pétrolier BP continue d'investir en Azerbaïdjan pour développer ses ressources énergétiques et accroître sa production. Le groupe poursuit ses programmes de forage afin d'optimiser l'exploitation des ressources existantes et investit dans de nouveaux projets.

C’est ce qu’a indiqué Gio Cristofoli, président régional de BP pour l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye, lors de son intervention à la session intitulée « Les discours des leaders : position des leaders sur la transition énergétique et stratégies futures » du Forum de l'énergie de Bakou.

Gio Cristofoli a souligné que BP investit 2,9 milliards de dollars dans la création d'une nouvelle installation entièrement électrifiée.

« Il s'agit de l'un des premiers projets de cette envergure dans la région. De nouvelles technologies sont mises en œuvre pour une production sûre et efficace dans un contexte géologique complexe. L'alliance de la technologie, de l'investissement et des ressources humaines qualifiées est une condition essentielle à la réussite des projets énergétiques », a-t-il précisé.