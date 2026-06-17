La Société des chemins de fer azerbaïdjanais et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures élargissent leur coopération

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le président de la Société des chemins de fer azerbaïdjanais, Rövchen Rustemov, a rencontré une délégation de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII).

Le développement des infrastructures de transport de l'Azerbaïdjan, le renforcement de la connectivité régionale et les orientations de coopération ont été discutés lors de cette rencontre.

Rövchen Rustemov a souligné que le partenariat actif de la BAII dans le domaine des infrastructures de transport et de la connectivité régionale en Azerbaïdjan avait contribué de manière significative au renforcement du potentiel de transit du pays.

L’importance de poursuivre la coopération en matière de développement des infrastructures de transport, d'amélioration de la connectivité régionale et de promotion des solutions logistiques durables a été mise en exergue. Un échange de vues a eu lieu entre la Société des chemins de fer azerbaïdjanais et la BAII sur les orientations futures de la coopération.