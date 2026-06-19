La Société internationale islamique de financement du commerce signe des contrats de 3 milliards de dollars à Bakou

Bakou, 19 juin, AZERTAC

« La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) a signé des accords d’une valeur totale de près de 3 milliards de dollars », a déclaré Adeeb Yousuf al-Aama, directeur général de l’ITFC, dans son intervention lors de la conférence de presse de clôture organisée dans le cadre des 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement.

Il a souligné qu’en 2025, la société avait également approuvé 9,3 milliards de dollars de financement du commerce. « Ces accords comprennent des accords-cadres avec un certain nombre de pays membres, de nouveaux mécanismes de financement du commerce avec des institutions financières de la région, ainsi que des lignes de crédit destinées à soutenir le secteur privé et les petites et moyennes entreprises », a-t-il souligné.