La Société islamique pour le développement du secteur privé et l'Azerbaïdjan signent des accords d'une valeur de 295 millions de dollars

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Plusieurs accords ont été conclus entre la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD) et l'Azerbaïdjan dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement à Bakou.

Un accord de coopération relatif à l'exploration des opportunités de financement, d'investissement et de conseil en Azerbaïdjan a été signé entre l'ICD et la SOCAR, ainsi qu'un accord d'une valeur de 200 millions de manats entre l'ICD et le « Fonds de développement des entreprises d'Azerbaïdjan ». Cet accord définit le cadre de coopération pour l'octroi de lignes de crédit en monnaie nationale aux institutions financières afin de financer les entreprises du secteur privé azerbaïdjanais répondant aux critères requis.

Un accord-cadre d'une valeur de 50 millions de dollars a été signé entre l'ICD et le Turkic Investment Fund, une ligne de financement direct d'une valeur de 20 millions de dollars a été signée entre l'ICD et le groupe Azerconnect, et une ligne de crédit d'une valeur de 15 millions de dollars a été signée entre l'ICD et TuranBank. La ligne de crédit sera octroyée par ICD à la banque, qui financera ensuite des entreprises du secteur privé azerbaïdjanais répondant aux critères requis.

Un protocole d'accord pour un financement de 10 millions de dollars a été signé entre l’International Islamic Trade Finance Corporation et Rabitabank.

La valeur totale des documents signés et échangés est estimée à 295 millions de dollars.