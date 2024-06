La sonde chinoise Chang'e-6 ramène sur Terre les premiers échantillons de la face cachée de la Lune

Bakou, 25 juin, AZERTAC

La sonde chinoise Chang'e-6 a atterri sur Terre mardi, ramenant les premiers échantillons au monde collectés sur la face cachée de la Lune, selon Xinhua.

La capsule de retour s'est posée précisément dans la zone désignée de la Bannière de Siziwang, dans la région autonome de Mongolie intérieure (nord), et la mission est un succès complet, selon l'Administration spatiale nationale de Chine.

Chang'e-6 est l'une des missions les plus complexes et les plus difficiles dans le cadre des efforts d'exploration spatiale de la Chine à ce jour. Composée d'un orbiteur, d'une capsule de retour, d'un atterrisseur et d'un module d'ascension, elle a été lancée le 3 mai de cette année et est passée par différentes étapes telles que le transfert Terre-Lune, le freinage près de la Lune, la mise en orbite lunaire et la séparation de la combinaison atterrisseur-module d'ascension et de la combinaison orbiteur-capsule de retour.

Soutenue par le satellite relais Queqiao-2, la combinaison atterrisseur-module d'ascension s'est posée le 2 juin sur la zone d'atterrissage désignée dans le bassin Pôle Sud-Aitken (South Pole-Aitken, SPA) sur la face cachée de la Lune et a effectué des travaux d'échantillonnage.

Le 4 juin, le module d'ascension a décollé de la Lune avec des échantillons et est entré en orbite lunaire. Le 6 juin, il a effectué un rendez-vous et un amarrage avec la combinaison orbiteur-capsule de retour et a transféré des échantillons vers la capsule de retour. Le module d'ascension s'est ensuite séparé de la combinaison et s'est posé sur la Lune sous contrôle terrestre pour éviter de devenir un déchet spatial.

La combinaison orbiteur-capsule de retour a passé 13 jours en orbite lunaire, attendant l'occasion de revenir sur Terre. Après avoir effectué deux manœuvres de transfert entre la Lune et la Terre et une correction orbitale, la capsule de retour s'est séparée de l'orbiteur et a livré les échantillons à la Terre.

« La mission Chang'e-6 représente une étape importante dans l'histoire de l'exploration humaine de la Lune et contribuera à une compréhension plus générale de l'évolution lunaire », a déclaré Yang Wei, chercheur à l'Institut de géologie et de géophysique de l'Académie des sciences de Chine.

« Les nouveaux échantillons conduiront inévitablement à de nouvelles découvertes. La fascination pour la Lune est ancrée dans la culture chinoise depuis toujours, comme en témoigne le récit mythologique de Chang'e, une dame qui a voyagé et résidé sur la Lune. Aujourd'hui, les scientifiques chinois attendent avec impatience l'occasion de contribuer à la science lunaire », a ajouté M. Yang.