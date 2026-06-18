La température de l'eau de mer des plages d'Abchéron sera de 24°C

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Les prévisions météorologiques pour les plages d'Abchéron le 19 juin ont été annoncées.

Un vent modéré de sud-est soufflera sur les plages d'Abchéron, selon le service national d’hydrométéorologie du ministère de l’Ecologie et des Ressources naturelles.

La température de l'eau de mer sera de 21-22° sur les plages du nord - Soumgaït, Novkhany, Pirchaghy, Nardaran, Bilgeh, Zougoulba, et de 23-24° sur les plages du sud - Turkan, Hövsan, Sahil, Chykh.