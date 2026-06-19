La température de l'eau de mer des plages d'Abchéron sera de 25°C

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Les prévisions météorologiques pour les plages d'Abchéron ont été annoncées.

Un vent modéré de nord-ouest soufflera sur les plages d'Abchéron, selon le service national d’hydrométéorologie du ministère de l’Ecologie et des Ressources naturelles.

Samedi 20 juin, la température de l'eau de mer sera de 22-23° sur les plages du nord - Soumgaït, Novkhany, Pirchaghy, Nardaran, Bilgeh, Zougoulba, et de 24-25° sur les plages du sud - Turkan, Hövsan, Sahil, Chykh.