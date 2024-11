La Türkiye a enregistré près de 55 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de l'année

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

La Türkiye a été visitée par 54, 62 millions de touristes au cours des 10 premiers mois de l'année, indique l’agence de presse Anadolu.

Selon la déclaration du Ministère de la Culture et du Tourisme, partagée vendredi, sur le nombre total de touristes, 47 306 764 étaient étrangers, les autres étant des touristes locaux.

Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 7,03 % par rapport à la même période de l'année 2023.

Dans le classement des pays qui ont envoyé le plus de visiteurs en Türkiye au cours des 10 mois de l'année, la Fédération de Russie s'est classée première avec une augmentation de 7,05 % et 6,24 millions de personnes par rapport à la même période de l'année précédente, l'Allemagne s'est classée deuxième avec une augmentation de 6,43 % et 6,08 millions de personnes, et le Royaume-Uni s'est classé troisième avec une augmentation de 16,98 %et 4,21 millions de personnes. La Grande-Bretagne est suivie de l'Iran et de la Bulgarie.

Par ailleurs, le nombre de visiteurs étrangers en Türkiye en octobre a augmenté de 9,25 % par rapport au même mois de l'année précédente et a atteint les 5 448 459 individus.

Dans le classement des pays où la Türkiye a accueilli le plus de visiteurs en octobre, l'Allemagne s'est classée première, la Fédération de Russie deuxième, et le Royaume-Uni s'est classé troisième. Le Royaume-Uni est suivi de l'Iran et de la Bulgarie.