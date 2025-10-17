La TURKPA et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie discutent des perspectives de leur coopération

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), l’ambassadeur Ramil Hassan, a rencontré le secrétaire général de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), l’ambassadeur Kairat Sarybay.

Kairat Sarybay a félicité Ramil Hassan à l’occasion de sa prise de fonctions et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont souligné la coopération de longue date entre les deux organisation et ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives de la coopération.

Les parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer encore davantage la coopération mutuelle dans les domaines d’intérêt commun et à explorer de nouvelles voies de partenariat visant à promouvoir le dialogue, la paix et la coopération dans la région.