La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers le Kazakhstan a augmenté de plus de 21 %
Bakou, 12 juin, AZERTAC
En janvier-avril 2026, l’Azerbaïdjan a exporté vers le Kazakhstan des marchandises d’une valeur de 42 millions 314,17 mille dollars, soit une hausse de 21,5 % (ou 7,49 millions de dollars) par rapport à la même période de l’année dernière, selon le Comité national des douanes.
Les importations en provenance du Kazakhstan se sont chiffrées à 71 millions 860,6 mille dollars, en baisse de 3,2 fois (de 159 millions 7,1 mille dollars) en glissement annuel.
Ces chiffres représentent 0,36 % des exportations totales et 1,3 % des importations totales de l’Azerbaïdjan.
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