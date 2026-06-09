La valeur des exportations de produits azerbaïdjanais vers la France a connu une augmentation de plus de dix-sept fois

Bakou, 9 juin, AZERTAC

De janvier à avril 2026, les exportations de marchandises d'Azerbaïdjan vers la France ont constitué 50 341 590 dollars. Cela représente une augmentation de 17,6 millions de dollars (47 478 320 dollars) par rapport à la même période de l'année précédente, a-t-on appris auprès du Comité national des douanes.

Au cours de la même période, l'Azerbaïdjan a importé de France des marchandises d'une valeur de 73 394 150 dollars, soit une baisse de 0,23 % (167 920 dollars) par rapport à l'année précédente.

Ces chiffres représentent 0,42 % des exportations totales et 1,33 % des importations totales de l'Azerbaïdjan.