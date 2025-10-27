La vice-ministre turque des Affaires étrangères informée de la normalisation des relations azerbaïdjano-arméniennes

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 27 octobre la vice-ministre turque des Affaires étrangères, Ayşe Berris Ekinci.

Les discussions ont porté sur les questions découlant de l’alliance entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, ainsi que sur les problèmes liés à la sécurité régionale et internationale, selon le service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Il a été souligné que la Déclaration de Choucha, document historique consacrant les relations d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Türkiye, constitue une manifestation des liens de fraternité et d’amitié existant entre les deux pays. Il a également été souligné qu’il est important de poursuivre les efforts visant à renforcer encore plus, conformément aux instructions des dirigeants des deux États, la coopération dans le cadre de ces relations d’alliance multidimensionnelle dans les domaines politique, sécuritaire, économique, commercial, énergétique, des transports, des communications, culturel et humanitaire, ainsi que dans d’autres sphères.

Il a été souligné que les efforts conjoints de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye au sein des organisations internationales, notamment l’Organisation des États turciques, sont hautement appréciés. La conviction a été exprimée que le sommet tenu cette année à Guébélé contribuerait à renforcer davantage l’organisation.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé de manière détaillée son interlocutrice du processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, de ses différents aspects, ainsi que des questions découlant du sommet de Washington.

Les efforts en cours au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza, en Syrie et dans plusieurs pays africains, ainsi que d’autres questions bilatérales et régionales d’intérêt commun, ont fait l’objet d’un échange de vues.

Par ailleurs, un nouveau cycle de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Türkiye s’est tenu aujourd’hui. La délégation azerbaïdjanaise a été dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Samir Chérifov, tandis que la délégation turque a été conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Ayşe Berris Ekinci.