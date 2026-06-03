La vice-Première ministre biélorusse annonce les principales orientations du développement des relations de coopération avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 3 juin, AZERTAC

« Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus reposent sur l’amitié et l’confiance mutuelle », a déclaré la vice-Première ministre du Bélarus, Natalia Petkevich, dans son intervention lors de la 16e réunion de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-biélorusse sur la coopération commerciale et économique.

Selon elle, l'objectif fixé par les chefs d'État visant à augmenter le volume des échanges bilatéraux à 1 milliard de dollars témoigne du fort potentiel de coopération entre les pays.

« La coopération industrielle, la création de coentreprises et la coopération agricole figurent parmi les principaux axes de développement des relations bilatérales », a-t-elle souligné.