La vice-présidente de la Fondation H. Aliyev effectue une visite au Vietnam

Hanoï, 21 avril, AZERTAC

En marge de sa visite au Vietnam, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a eu des rencontres lundi 21 avril.

Au Collège du commerce et du tourisme de Hanoï, Leyla Aliyeva s’est entretenue avec des représentants des industries créatives, des dirigeants d’établissements d’enseignement ainsi qu’avec d’anciens étudiants vietnamiens ayant fait leurs études en Azerbaïdjan à l’époque soviétique.

Lors de cette rencontre, il a été souligné que le Collège, fondé en 1965, est l’un des plus importants et prestigieux établissements d’enseignement du Vietnam dans ce domaine. Comptant environ 3 000 étudiants, l’établissement propose plus de 50 programmes de formation couvrant divers niveaux d’enseignement académique et professionnel.

Les participants ont également mis en lumière les relations étroites entre la République d’Azerbaïdjan et la République socialiste du Vietnam dans divers domaines, ainsi que l’amitié solide entre les deux peuples. Ils ont rappelé le rôle essentiel du Leader national Heydar Aliyev dans l’établissement de ces liens bilatéraux.

Il a été souligné que la visite d'État du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au Vietnam en 2014 avait marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Il a été indiqué que les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, contribuaient à l’approfondissement de ces liens. Il a été souligné que les projets éducatifs et sociaux de la Fondation couvrent également le Vietnam. À cet égard, la construction d’une école primaire dans la province de Ha Giang, avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, a été évoquée comme un exemple concret de cette coopération humanitaire.

Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur les relations bilatérales, les contributions du Leader national Heydar Aliyev au développement de l’amitié entre les deux pays et leurs peuples, ainsi que sur le haut niveau actuel des liens entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam. Les discussions ont également porté sur les perspectives d’élargissement de ces relations, notamment à travers de nouveaux projets dans les domaines éducatif et social, qui seront mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev dans le cadre de cette coopération renforcée.

Au Collège du commerce et du tourisme, une autre rencontre a été organisée avec d’anciens étudiants vietnamiens ayant fait leurs études dans les différents établissements d’enseignement supérieur de l’Azerbaïdjan entre 1968 et 1990. Il a été souligné que ces diplômés vietnamiens jouent un rôle particulier dans le développement des relations d’amitié entre les deux pays. Leur contribution à la construction de ponts culturels et humains durables a été saluée. Il a également été rappelé que la visite d’Heydar Aliyev au Vietnam en 1983 avait marqué un tournant important, entraînant une augmentation notable du nombre d’étudiants vietnamiens venus étudier en Azerbaïdjan. Au total, environ 5 000 Vietnamiens ont étudié en Azerbaïdjan durant la période soviétique.

Lors de la rencontre, un certificat de soutien financier de la Fondation Heydar Aliyev a été remis au Collège du commerce et du tourisme de Hanoï.

Par la suite, une présentation de spécialités de la cuisine azerbaïdjanaise a été organisée par le célèbre chef David Israfilov, vice-président de la World Barbecue Association.