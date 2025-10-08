La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev participe à un dialogue climatique à Londres

Londres, 8 octobre, AZERTAC

Un dialogue climatique de haut niveau intitulé « Changement du niveau de la mer et impacts inégaux : expériences relatives à la mer Caspienne et aux petits États insulaires (SIDS) » s’est tenu au Marlborough House à Londres, en coopération avec le Commonwealth et en présence de représentants diplomatiques, d’experts climatiques et de la société civile.

Ayant pris la parole lors de l’événement, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice de l’Association IDEA, Leyla Aliyeva, a alerté sur la baisse du niveau de la mer Caspienne aggravée par la perte d’eau des grands lacs et la pollution plastique. Elle a souligné la nécessité de passer des idées aux actions concrètes après le succès de la COP29 en Azerbaïdjan et a insisté sur l’importance d’impliquer les jeunes dans la protection de la nature.

Le président de la COP29 et envoyé spécial du président de la République d’Azerbaïdjan pour le climat, Moukhtar Babaïev, a appelé à une solidarité internationale envers la Caspienne, comparable à celle accordée à l’Amazonie. Il a annoncé le travail conjoint avec le PNUE sur un Plan d’action 2025-2035 pour la Caspienne et rappelé la déclaration commune des États riverains adoptée à l’initiative du président Ilham Aliyev.

Les responsables du Commonwealth et du Royaume-Uni ont salué la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 pour son attention aux défis des petits États insulaires et ont exprimé leur soutien à des projets liés à la montée du niveau de la mer.

Le co-fondateur de Whale Guardians, Michael Fischbeck, a averti que le déclin de la Caspienne est le signe avant-coureur de processus plus vastes dans les océans. Il a donc souligné la nécessité d’agir d’urgence pour protéger la mer Caspienne.

Des représentants des Bahamas, des Maldives et d’Antigua-et-Barbuda ont souligné que la montée des eaux menace directement l’existence de leurs pays et ont remercié la présidence de la COP29 pour prêter l’attention à ce sujet aussi important.

L’événement s’est conclu par une exposition sur la nature d’Azerbaïdjan et une réception officielle.