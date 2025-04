La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam

Hanoï, 22 avril, AZERTAC

En marge de sa visite au Vietnam, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mme Leyla Aliyeva a rencontré l’épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Ngô Phuong Ly.

La rencontre s’est tenue au Musée des beaux-arts du Vietnam. Le Musée des beaux-arts du Vietnam est l'un des plus grands musées de ce pays qui joue un rôle très important dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique national.

Le musée détient plus de 20.000 objets dont neuf trésors nationaux. Ces reliques témoignent du développement des beaux-arts vietnamiens de la période préhistorique jusqu’à nos jours.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et l'épouse du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam ont échangé sur l’expansion des relations existantes entre les deux pays.

Les parties ont souligné l’importance d’approfondir davantage les relations établies au niveau de l’État dans divers domaines, notamment dans le cadre de projets culturels, éducatifs et sociaux. Elles se sont déclarées convaincues que la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en Azerbaïdjan, prévue les 7 et 8 mai prochain, serait la prochaine étape dans le renforcement de la coopération azerbaïdjano-vietnamienne.

L’accent a été mis sur l’importance de la tenue en 2023 à Hanoi de la première de la « Suite du Vietnam », œuvre du grand compositeur azerbaïdjanais Gara Garayev, écrit en 1954, de la poursuite des projets culturels à l'avenir, tels que l'organisation d'un programme de concert conjoint de musiciens azerbaïdjanais avec l'Académie nationale de musique du Vietnam, celle de journées culturelles des deux pays, ainsi que les visites mutuelles de personnalités culturelles, d'intellectuels et de jeunes militants.

Il a été affirmé que les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev au Vietnam se poursuivraient dans divers domaines, et les projets visant le potentiel touristique des deux pays et la protection de l'environnement ont été au centre de l’attention. Il a été indiqué que les projets effectués jouaient un rôle particulier dans les relations entre les deux pays et les deux peuples.