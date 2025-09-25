La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’époux de la présidente slovène à New York VIDEO

New York, 25 septembre, AZERTAC

Jeudi 25 septembre, à New York, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a rencontré l’époux de la présidente slovène, Ales Musar, à la demande de la partie slovène.

Au cours de la rencontre, Ales Musar a fourni des informations sur les activités de l'organisation humanitaire à but non lucratif « Amélioration de la sécurité humaine » (ITF), créée en 1998 par le gouvernement de la République de Slovénie pour venir en aide aux victimes de mines.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, a attiré l'attention sur le problème des mines auquel son pays est confronté. Leyla Aliyeva a indiqué que les mines constituent un obstacle sérieux aux travaux de restauration et de construction de grande envergure menés dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation, ainsi qu'au processus de retour des anciens déplacés internes sur leurs terres ancestrales dans le cadre du Programme « Grand retour ». Il a été évoqué que, malgré cela, l'Azerbaïdjan menait des activités de déminage humanitaire à grande échelle, apportait son soutien aux victimes des mines et mettait en œuvre des mesures de sensibilisation au danger des munitions explosives.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur la pénurie d'eau dans le monde, la baisse du niveau de la mer Caspienne et l'importance du Forum de l'eau de Bled tenu en Slovénie.

La réunion a également été l'occasion de discuter des possibilités de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie dans ces domaines.