La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev visite le Chinese National Human Genome Center

Pékin, 24 avril, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a visité ce jeudi le Chinese National Human Genome Center.

Le centre, créé avec l'approbation du ministère chinois des Sciences et des Technologies, est l'une des institutions nationales de recherche sur le génome en Chine. Le Chinese National Human Genome Center promeut la commercialisation des résultats de la recherche et la création d’une industrie génomique en Chine. Le centre met en œuvre des projets dans les domaines de la recherche fondamentale et clinique, de la génétique des populations et de la bioinformatique.

Leyla Aliyeva a pris connaissance des laboratoires et de la banque d'échantillons biologiques du centre. Au cours de la rencontre avec la direction du centre, des opportunités potentielles de coopération avec les institutions compétentes d’Azerbaïdjan, y compris l’application des méthodes de ce centre dans le traitement des maladies oncologiques, de la paralysie cérébrale et d'autres maladies ont fait l’objet de discussions.

Chahin Djafarov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Pékin