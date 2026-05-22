La vice-secrétaire générale de l'ONU : L'urbanisation durable est un outil essentiel pour relever les défis mondiaux

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La crise du logement et l'urbanisation revêtent une importance stratégique pour résoudre les défis mondiaux », a déclaré la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, lors de la conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Elle a affirmé que la résolution de la crise du logement n'incombe pas à une seule institution et que cette question est liée à de nombreux domaines tels que le climat, la santé, les transports, les migrations, l'énergie, l'emploi, l'égalité des sexes et la protection sociale.

Amina Mohammed a souligné que le système des Nations Unies et ONU-Habitat continueraient de renforcer leur approche coordonnée en matière de logement adéquat et de développement urbain durable.

Selon elle, les objectifs mondiaux ne peuvent être atteints que par des actions menées au niveau des pays et des collectivités locales. Les villes doivent être accessibles à tous, notamment aux enfants, aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux migrants et aux personnes vivant dans des quartiers informels. Elle a ajouté que les mesures d'adaptation locales devraient constituer une priorité essentielle des futures politiques de développement urbain.

Soulignant le caractère prometteur des partenariats et des solutions présentés lors du WUF13, la vice-secrétaire générale de l'ONU a dit : « L'appel de Bakou est clair : l'urbanisation durable est l'un des outils les plus puissants pour restaurer la confiance et renouveler le multilatéralisme ».