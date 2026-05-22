La vice-secrétaire générale de l’ONU a qualifié le processus de reconstruction mené par l’Azerbaïdjan d’exemple à suivre

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Le processus de reconstruction, de paix durable et de développement mené par l’Azerbaïdjan sur ses territoires constitue un exemple en matière de réhabilitation des infrastructures, de réintégration des communautés et de relance du potentiel économique », a déclaré Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, lors de la conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026.

Elle a souligné que le monde est actuellement confronté à plusieurs crises interdépendantes, notamment le changement climatique, les conflits, les inégalités, l’insécurité liée au logement et l’aggravation de la pression de la dette, qui limitent les capacités financières des États et compliquent les investissements dans le logement abordable, les infrastructures durables et les services essentiels.

Selon Amina Mohammed, le forum a une nouvelle fois démontré l’importance de la coopération multilatérale, de la gouvernance à plusieurs niveaux et de l’action locale.