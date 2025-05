La ville d’Essaouira célèbre les 250 ans du Traité de paix entre le Maroc et le Portugal

Rabat, 5mai, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Pour célébrer le 250e anniversaire du Traité de Paix signé en 1774 entre le Maroc et le Portugal, un concert exceptionnel a été organisé, dimanche soir, au sein de Bayt Dakira, haut lieu de mémoire et de dialogue interculturel à Essaouira.

Rehaussé par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, et d’autres personnalités des sphères diplomatique, culturelle et artistique, cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du Festival “Sete Sóis Sete Luas”, un rendez-vous des musiques populaires de la Méditerranée et du monde lusophone, qui a fait escale à la Cité des Alizés, a été l’occasion de mettre en avant le rôle avant-gardiste de ce Traité dans la promotion des valeurs de coexistence et le renforcement des relations maroco-portugaises.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat, selon Map, qu’à cette occasion, le public a pu découvrir une œuvre musicale inédite, fruit d’une résidence artistique ayant réuni des artistes de renom issus des deux rives de la Méditerranée, incarnant, à travers leurs instruments et leurs voix, la richesse du dialogue interculturel.

Dans une allocution de circonstance, la secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara, a fait savoir que ce concert se veut une célébration des valeurs de tolérance, de dialogue et de créativité partagées entre le Maroc et le Portugal.

« Essaouira est depuis toujours une terre d’échange, de respect mutuel et de coexistence harmonieuse. À travers cette œuvre musicale inédite, nous avons voulu célébrer non seulement un traité historique, mais aussi une amitié vivante entre deux cultures liées par la mer, la musique et l’histoire », a-t-elle relevé.