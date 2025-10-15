L’accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Azerbaïdjan et le Brésil est approuvé

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé un décret portant approbation de l'Accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil.

Conformément au décret, l'accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil a été approuvé.

Après l'entrée en vigueur de l'accord, le ministère azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation devra veiller à la mise en œuvre de ses dispositions. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères devra notifier au Gouvernement de la République fédérative du Brésil l'achèvement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Il convient de noter que l'accord a été signé le 1er septembre dernier à Brasilia.