L’Accord de partenariat économique global entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis est ratifié

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le parlement a ratifié l’Accord de partenariat économique global entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis.

Le projet de loi portant ratification de « l’Accord de partenariat économique global entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement des Émirats arabes unis » a été inscrit à l’ordre du jour de la séance du Milli Medjlis tenue le 17 octobre.

Il convient de noter que l’accord avait été signé le 9 juillet 2025 à Abou Dhabi.