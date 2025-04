L’accusé David Babayan : Les sites web des « organismes » du soi-disant régime dans les territoires occupés étaient enregistrés sous le domaine arménien « .am »

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou, le prévenu David Babayan a répondu aux questions des procureurs, déclarant que les sites web des « organismes » du soi-disant régime dans les territoires azerbaïdjanais auparavant occupés étaient enregistrés sous le domaine arménien « .am ».

Babayan a mentionné que des résidents arméniens des territoires azerbaïdjanais auparavant occupés étaient impliqués dans la sécurisation de ces sites web, c’est-à-dire qu’ils avaient le droit d’intervenir dans le fonctionnement des sites web de la République d’Arménie.

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves à la suite de l’agression militaire de l’Arménie, suit son cours.