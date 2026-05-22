Lajana Manandhar : Des sujets liés à la construction des villes sûres et résilientes ont été abordés à Bakou

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je tiens à remercier nos hôtes, le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais, pour leur accueil chaleureux et leur bienveillance », a déclaré Lajana Manandhar, directrice exécutive du groupe de soutien aux abris LUMANTI et de la Coalition asiatique pour le droit au logement, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Selon elle, dans le cadre du WUF13, la question de la construction de villes et de communautés sûres et résilientes à travers le monde a été abordée à Bakou, l'une des plus belles villes du monde.