L’Allemagne considère le Maroc comme une porte d’entrée majeure vers les marchés africains

Rabat, 16 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

L’Allemagne considère le Maroc comme « une porte d’entrée essentielle » vers les marchés africains et un partenaire clé pour avancer les objectifs communs du développement durable et de la connectivité régionale, a affirmé, mardi à Marrakech,

Le Secrétaire d’État allemand au ministère fédéral du numérique et des transports, Stefan Schnorr, a affirmé, hier mardi à Marrakech, en marge de la troisième édition de GITEX Africa 2025, que l’Allemagne considère le Maroc comme « une porte d’entrée essentielle » vers les marchés africains et un partenaire clé pour avancer les objectifs communs du développement durable et de la connectivité régionale.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que le responsable allemand a salué les objectifs ambitieux du Royaume dans les domaines des énergies renouvelables et de l’innovation technologique, soulignant que le Maroc s’érige ainsi en destination attrayante pour les investisseurs allemands en quête de marchés stables et d’opportunités de relocalisation.

Qualifié la stratégie numérique du Maroc d’« ambitieuse » et « tournée vers l’avenir », M. Schnorr a souligné que la stratégie « Maroc Digital 2030 » est porteuse d’une vision claire pour la croissance économique, la compétitivité numérique et la création d’emplois dans le secteur technologique, soutenue par des objectifs concrets et des investissements dans les infrastructures haut débit, les services numériques et les écosystèmes d’innovation.

Le responsable allemand a également souligné que de tels forums permettent un apprentissage mutuel, insistant sur le fait que de nombreux défis de la numérisation, de l’intégration de l’IA à la construction de plateformes modernes de services publics, sont étonnamment similaires d’un pays à l’autre.

« L’Allemagne est donc déterminée à poursuivre ce type de dialogue et à travailler avec des partenaires comme le Maroc pour co-développer des solutions au service des citoyens et des entreprises », a affirmé M. Schnorr, exprimant l’engagement de son pays à approfondir sa coopération avec l’Afrique sur les questions de politique numérique.