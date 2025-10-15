L’Allemagne va déployer des avions de combat Eurofighter en Pologne pour protéger le flanc est de l’OTAN

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

L’Allemagne déploiera des avions de combat Eurofighter sur la base militaire polonaise de Malbork afin de protéger le flanc est de l’OTAN, a annoncé mercredi le ministre de la Défense Boris Pistorius, en marge d’une réunion des ministres de la Défense de l’Alliance à Bruxelles. Elle investira également 10 milliards d’euros (environ 11,62 milliards de dollars) dans les drones.

« Nous contribuerons à la protection du flanc oriental par des vols de patrouille », a déclaré Pistorius. Cela rendra l’Allemagne « encore plus active, présente et visible sur la frontière orientale de l’Alliance », a-t-il ajouté devant les journalistes.

« Lorsque (le président russe Vladimir) Poutine teste nos frontières, que ce soit en Pologne, en Estonie ou ailleurs, nous répondrons de manière décisive, rapide et efficace », a-t-il assuré.

L’engagement supplémentaire de l’Allemagne dans la protection du flanc est fera partie de la mission de l’OTAN baptisée Eastern Sentry, lancée en septembre en réponse aux présumées violations délibérées de l’espace aérien polonais par des drones kamikazes russes.

Cette initiative vise principalement à renforcer les capacités de surveillance et de défense aérienne.

Actuellement, l’Allemagne met à disposition quatre avions de combat Eurofighter, capables de participer à des vols de sécurité armés au-dessus de la Pologne depuis la base aérienne de Rostock-Laage, dans le nord-est du pays.

La nouvelle mission en Pologne doit débuter en décembre et se poursuivre au moins jusqu’en mars prochain. Outre l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la République tchèque et le Danemark participent également à Eastern Sentry.

Membre de l’Union européenne et de l’OTAN, la Pologne constitue un maillon essentiel dans l’acheminement de l’aide militaire occidentale à l’Ukraine. L’armée de l’air allemande assiste déjà les forces polonaises dans la surveillance de leur espace aérien depuis avril.

Parallèlement, Pistorius a annoncé que son pays prévoyait d’investir plusieurs milliards dans le développement de tous types de drones, y compris des drones d’attaque. (Agence Anadolu)