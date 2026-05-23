L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Mauritanie remet ses lettres de créance au président de ce pays

Bakou, 23 mai, AZERTAC

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Mauritanie, Toural Rzaïev, a remis ses lettres de créance au président de ce pays, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L'ambassadeur Toural Rzaïev a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au président mauritanien. Le diplomate a évoqué la coopération et le soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations bilatérales et internationales.

Pour sa part, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a demandé de leur transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux à son homologue azerbaïdjanais. Il a évoqué sa visite de travail en Azerbaïdjan dans le cadre de la COP-29 et ses impressions positives. Le président a souligné que les deux pays avaient des relations d’amitié et qu'ils étaient intéressés par le développement des opportunités de coopération dans les domaines économique et humanitaire.