L’ambassadeur de Suède informé du processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré jeudi Tobias Lorentzson, ambassadeur de Suède en Azerbaïdjan, à l’occasion de l’achèvement de son mandat dans le pays.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le dialogue politique ainsi que sur la coopération bilatérale entre l’Azerbaïdjan et la Suède dans les domaines de l’économie, du commerce, des affaires humanitaires et de l’éducation. Les parties ont souligné l’importance de développer les relations bilatérales et de poursuivre des visites et des contacts mutuels de haut niveau.

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a salué la dynamique positive des relations entre les deux pays et a remercié l’ambassadeur pour les efforts actifs qu’il avait déployés dans ce sens. Il a hautement apprécié la contribution apportée par Tobias Lorentzson au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Suède durant son mandat, tout en lui souhaitant plein succès dans ses futures activités.

La rencontre a également donné lieu à un échange de vues sur la situation régionale, le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, les travaux de restauration et de reconstruction dans la région en période post-conflit, ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun.

L’ambassadeur Tobias Lorentzson a exprimé sa sincère reconnaissance pour le soutien global qui lui a été apporté par l’État azerbaïdjanais tout au long de son mandat.