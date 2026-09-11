L’ambassadeur d’Ouzbékistan : Khankendi met en œuvre un concept de développement urbain à long terme

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« À Khankendi, un concept de développement urbain à long terme et globalement élaboré est mis en œuvre, parallèlement à des travaux de restauration et de reconstruction de grande envergure », a dit l’ambassadeur d’Ouzbékistan en Azerbaïdjan, Bakhrom Achrafkhanov, dans une interview exclusive accordée à l’AZERTAC en marge de la visite du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan à Khankendi.

L’ambassadeur a souligné l’importance particulière de l’Université du Garabagh, relevant que la formation de spécialistes d’une nouvelle génération revêtait une grande importance stratégique pour l’avenir du Garabagh.

« Je vois une étincelle dans les yeux des étudiants qui font leurs études ici. C’est très positif, car cela revêt une grande importance stratégique pour l’avenir du Garabagh », a déclaré Bakhrom Achrafkhanov.

Il a également souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan se développent activement dans les domaines politique, économique, culturel, humanitaire et éducatif.