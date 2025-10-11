L’ambassadeur d’Ouzbékistan : La mosquée à construire à Fuzouli est un symbole de fraternité dans le monde islamique

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

« La cérémonie de pose de la première pierre ne revêt pas uniquement un caractère religieux, mais constitue également un symbole de fraternité dans le monde islamique. La mosquée servira à la fois de centre d’éducation et de préservation, ainsi que de développement des traditions islamiques. Il s’agit d’un projet noble et d’une grande importance », a déclaré l’ambassadeur d’Ouzbékistan en Azerbaïdjan, Bakhrom Achrafkhanov, lors d’un briefing consacré à la cérémonie de pose de la première pierre de la mosquée qui sera construite par le Turkménistan dans la ville de Fuzouli.

Il a dit que la mosquée jouerait un rôle important dans la restauration des territoires libérés et deviendrait un symbole de foi, de compassion et d’unité.