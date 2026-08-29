L’ambassadeur du Pakistan : Le Pakistan pourrait tirer grand profit de la position stratégique de l’Azerbaïdjan

Bakou, 29 août, AZERTAC

« Le développement d’une connectivité routière et ferroviaire plus efficace, notamment le long du corridor Nord-Sud, pourrait changer la donne pour tous les pays de la région. Les ports maritimes pakistanais de Gwadar et de Karachi, dotés d’excellentes infrastructures, pourraient constituer une porte d’entrée naturelle vers l’ensemble de l’Asie centrale et du Caucase du Sud. Le Pakistan pourrait également tirer grand profit de la position stratégique de l’Azerbaïdjan, qui se trouve au carrefour des couloirs Nord-Sud et médian, reliant l’Asie à l’Europe », a déclaré l’ambassadeur du Pakistan en Azerbaïdjan, Qasim Mohiuddin, dans une interview à l’AZERTAC.

Selon lui, Gwadar pourrait également devenir une importante plateforme pour l’acheminement vers les marchés internationaux des marchandises en provenance d’Azerbaïdjan et d’Asie centrale.

« Les entreprises logistiques pakistanaises ont déjà réalisé des études de faisabilité et effectué des transports pilotes afin d’évaluer l’efficacité de différents itinéraires. Nous espérons qu’à mesure que la situation sécuritaire dans la région s’améliorera, la coopération dans ce domaine, notamment en matière d’investissement, connaîtra une nouvelle dynamique. L’objectif n’est pas seulement d’établir des liaisons de transport, mais de créer des corridors commerciaux fiables, résilients et durables sur le plan commercial, permettant de relier plus efficacement le Pakistan à l’Azerbaïdjan, aux marchés d’Asie centrale et à ceux de l’Europe », a ajouté le diplomate pakistanais.