L’ambassadrice de Suède informée du processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 4 septembre avec la nouvelle ambassadrice de Suède en Azerbaïdjan, Louise Morsing.

L’ambassadrice a remis au ministre une copie de ses lettres de créance. Djeyhoun Baïramov l’a félicitée pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions. L’importance de son activité dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Suède a été mise en avant.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Suède, notamment dans les domaines du dialogue politique, des relations économiques et commerciales, de la coopération humanitaire et éducative, ainsi que sur les questions régionales.

Il a été souligné que la tenue régulière de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays contribuait au développement de l’agenda bilatéral. À cet égard, l’importance de poursuivre les visites réciproques et les contacts de haut niveau a été évoquée.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions de sécurité régionale. Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé l’ambassadrice des efforts déployés par l’Azerbaïdjan en faveur de l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables dans la région, du processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que des nouvelles opportunités de coopération dans la région.

Lors de la rencontre, les parties ont également examiné la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, les questions de connectivité régionale, de sécurité énergétique, ainsi que d’autres questions internationales d’intérêt commun.

L’ambassadeur Louise Morsing a fait savoir qu’elle ne ménagerait pas ses efforts pour contribuer au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Suède.