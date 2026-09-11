L’ambassadrice du Mexique : Nous célébrerons pour la deuxième fois la Fête nationale de notre pays à Choucha

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« Les travaux de restauration et de reconstruction menés à Khankendi montrent que la ville a considérablement changé depuis ma précédente visite », a affirmé l’ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, Maria Victoria Romero Caballero, dans un entretien accordé à l’AZERTAC.

La diplomate a déclaré qu’elle était toujours heureuse de se rendre au Garabagh. Elle a indiqué qu’il s’agissait de sa deuxième visite à Khankendi et que la ville avait connu de profonds changements.

« Je constate que de nombreuses choses se sont améliorées à Khankendi. La ville a changé au point d’être méconnaissable par rapport à ma première visite », a dit l’ambassadrice.

L’ambassadrice a indiqué que la Fête nationale de son pays serait célébrée pour la deuxième fois à Choucha.

« Cette année revêt une importance particulière pour nous. Nous célébrerons pour la deuxième fois notre Fête nationale à Choucha. Cette fois, nous participerons à l’événement aux côtés des membres de l’ambassade, ce qui sera très spécial pour nous », a souligné la diplomate.