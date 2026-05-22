L’ambassadrice Maria Victoria Romero Caballero : Je serai ravie d'accueillir tout le monde au Mexique
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« Je serai ravie d'accueillir tout le monde au Mexique », a déclaré l'ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, Maria Victoria Romero Caballero, lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.
Maria Victoria Romero Caballero a conclu son discours par le célèbre adage de son pays : « Ma maison est ta maison » (Mi casa es tu casa).
Il convient de noter que le Mexique accueillera la 14e session du Forum urbain mondial (WUF14).
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