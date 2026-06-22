L’ANAMA : 113 mines et 514 munitions non explosées ont été neutralisées la semaine dernière

Bakou, 22 juin, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.

Pendant les opérations de déminage effectuées du 16 au 21 juin, 84 mines antipersonnel, 29 mines antichar et 514 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbedjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours de la semaine dernière, une superficie de 1710,16 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.