L’ANAMA : 51 mines et 497 munitions non explosées ont été neutralisées la semaine dernière

Bakou, 16 juin, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.

Pendant les opérations de déminage effectuées du 8 au 15 juin, 29 mines antipersonnel, 22 mines antichar et 497 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbédjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours de la semaine dernière, une superficie de 1668,8 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.