L’ANAMA : Le mois dernier, 284 mines et 1537 munitions non explosées ont été neutralisées
Bakou, 1er juin, AZERTAC
L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.
Pendant les opérations de déminage effectuées en mai 2026, 173 mines antipersonnel, 111 mines antichar et 1537 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbédjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.
Au cours du mois dernier, une superficie de 7520,2 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.
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