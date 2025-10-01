L’ANAMA : Le mois dernier, 640 mines et 5 286 munitions non explosées ont été neutralisées

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.

Pendant les opérations de déminage effectuées en septembre, 522 mines antipersonnel, 118 mines antichar et 5 286 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbédjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours du mois dernier, une superficie de 5622.9 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.