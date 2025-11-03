L’ANAMA : Le mois dernier, 770 mines et 12 298 munitions non explosées ont été neutralisées

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.

Pendant les opérations de déminage effectuées en septembre, 406 mines antipersonnel, 364 mines antichar et 12 298 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbédjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.

Au cours du mois dernier, une superficie de 7022,1 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.