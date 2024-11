Lancement de la version arabe du Livre « Choucha, le bijou de l’Azerbaïdjan » au Pavillon de l’ICESCO (COP 29)

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a organisé, ce mercredi 20 novembre 2024, à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, la cérémonie de lancement de la version arabe du Livre « Choucha, le bijou de l’Azerbaïdjan ». Publiée par la Revue IRS Heritage, cette traduction a vu le jour grâce au soutien conjoint du ministère azerbaïdjanais de la Culture et de la société « Al Basha Holding Company », dans le cadre de la célébration de Choucha, capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024, conformément au Programme de l’ICESCO pour les capitales de la culture dans le monde islamique.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Dr Salim AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné que ce livre retrace l’histoire de l’ancienne ville de Choucha depuis sa fondation par Panah Ali Khan. L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine historique de la ville et d’offrir au lectorat du monde arabe l’opportunité de se plonger dans son histoire, ses traditions, sa culture et son art.

Par ailleurs, Dr AlMalik a exprimé sa gratitude envers S.E. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, pour le soutien accordé aux activités et programmes de l’ICESCO au niveau national, notamment lors de la célébration de Choucha, capitale de la culture dans le monde islamique. Il a également salué les efforts de la Fondation Heydar Aliyev, présidée par la Première Dame, Première Vice-Présidente et Ambassadrice de bonne volonté de l’ICESCO, Mme Mehriban Aliyeva, pour la restauration et la modernisation de la ville. De son côté, M. Adil Gabil Oglu Karimli, ministre de la Culture, Président de la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, a mis en lumière la richesse culturelle et artistique qui caractérise Choucha depuis des siècles. Il a également mentionné que le ministère œuvre à mettre en place plusieurs programmes pour préserver l’esprit authentique de la ville.

Quant à M. Aydin Karimov, Représentant spécial du Président de l’Azerbaïdjan dans la région de Choucha, il a affirmé que la ville continue de se développer en combinant patrimoine et modernité, devenant ainsi un lieu où les visiteurs peuvent constater les efforts déployés pour préserver son patrimoine tout en la transformant en une capitale culturelle vibrante.

Pour sa part, M. Sultan Mohammadov, Chef du Département des Relations internationales à la Fondation Heydar Aliyev, a déclaré que le livre illustre les valeurs culturelles du peuple azerbaïdjanais et représente un exemple de la coopération fructueuse entre les institutions opérant dans le domaine du patrimoine.

A l’issue de la cérémonie M. Musa Marjanli, rédacteur en chef de la Revue IRS Heritage, a affirmé que Choucha reflète l’identité islamique de l’Azerbaïdjan, une identité qui se reflète à travers les monuments historiques dispersés dans cette ancienne ville. (ICESCO)