L’Arabie saoudite et le Kazakhstan signent un protocole d’accord pour prévenir la corruption et lutter contre les crimes transnationaux liés à la corruption

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le Royaume d’Arabie saoudite, représenté par l’Autorité de surveillance et de lutte contre la corruption, et la République du Kazakhstan, représentée par l’Agence de lutte contre la corruption, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et du renforcement de la coopération conjoint, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Le Royaume a été représenté à la signature du mémorandum par le président de l'Autorité de surveillance et de lutte contre la corruption, M. Mazen bin Ibrahim Al-Kahmous, et du côté kazakh par le président de l'Agence de lutte contre la corruption, Son Excellence Askhat Zumagalli, en présence de l'ambassadeur du Serviteur des deux saintes mosquées en République du Kazakhstan, Faisal bin Hanif Al-Qahtani.

Le protocole d’accord vise à renforcer la coopération dans la lutte contre les crimes de corruption transfrontaliers, à échanger des informations relatives aux crimes de corruption et à développer et renforcer les capacités institutionnelles des deux parties.

Au cours de la visite, les moyens de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans le domaine de la protection de l'intégrité et de la lutte contre la corruption ont été discutés.

Les deux parties ont passé en revue les mesures les plus importantes prises par la Commission de surveillance et de lutte contre la corruption pour protéger l’intégrité, promouvoir la transparence et lutter contre la corruption, ainsi que l’expérience de la République du Kazakhstan à cet égard.