L’ASEAN appelle à des mesures concrètes pour mettre fin immédiatement à la violence aveugle

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont exhorté toutes les parties impliquées au Myanmar à prendre des mesures concrètes pour mettre immédiatement fin à la “violence aveugle”, a indiqué le bloc régional dimanche dans un communiqué.

Lors de leur réunion de samedi, les ministres de l’ASEAN ont condamné la poursuite des actes de violence au Myanmar contre les civils, les installations publiques et les infrastructures civiles, appelant toutes les parties concernées à agir immédiatement pour y mettre fin et à rejeter toute escalade de la violence.

Les ministres ont également appelé les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à garantir la protection et la sécurité de tous les civils, et à créer un environnement favorable à la fourniture de l’aide humanitaire ainsi qu’à un dialogue politique national inclusif.

La Révision et Décision des dirigeants de l’ASEAN sur la mise en œuvre du Consensus en cinq points (5PC) a réaffirmé que ce dernier constitue la principale référence pour résoudre la crise politique au Myanmar, et a appelé à sa mise en œuvre complète.

Adopté par l’ASEAN en 2021, le Consensus en cinq points prévoit la nomination d’un envoyé spécial, la cessation des violences et la promotion d’un dialogue inclusif.

L’ASEAN a été fondée à Bangkok le 8 août 1967 par l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande et compte aujourd’hui également Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam.

Les dirigeants ont accueilli le Timor-Leste comme 11ᵉ membre de l’ASEAN dimanche, marquant la première expansion du bloc depuis 26 ans. (Agence Anadolu)