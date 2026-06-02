Lasha Abashidze : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars renforcera encore plus le rôle de transit de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie

Tbilissi, 2 juin, AZERTAC

« Aujourd’hui, grâce à la coopération conjointe de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, un projet important a été mis en service : la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars (BTK). Ce projet ajoute un nouvel itinéraire au Couloir médian. Il s’agit d’un projet stratégique majeur tant pour l’Azerbaïdjan que pour la Géorgie, tout en créant de nouvelles opportunités en direction de la Türkiye », a affirmé Lasha Abashidze, directeur général des Chemins de fer géorgiens, dans une interview aux journalistes.

Selon lui, la voie ferroviaire BTK est un projet stratégique d’une grande importance. « Grâce à la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, une infrastructure moderne et de haute technologie a été mise en place. Ce projet est important non seulement pour nos pays, mais aussi pour tous les États situés sur le Couloir médian. La ligne BTK renforcera ce corridor et augmentera encore plus le rôle de transit de nos pays », a-t-il estimé.