Lasha Abashidze : La reprise de la circulation du train Bakou-Tbilissi est très encourageante pour nous
Tbilissi, 26 mai, AZERTAC
« La liaison ferroviaire entre Bakou et Tbilissi n’avait pas fonctionné depuis six ans et le train fait aujourd’hui son retour. C’est très encourageant pour nous », a déclaré Lasha Abashidze, directeur général des Chemins de fer géorgiens, dans une interview à l’AZERTAC,
Il a souligné que cette ligne revêtait une importance majeure pour l’ensemble de la Géorgie. Il a indiqué qu’en raison d’une forte demande, le train circulerait chaque jour et que de nombreux billets avaient été vendus en seulement quelques jours.
« Je félicite tout le monde. Il s’agit d’un projet très réussi. Nous poursuivrons notre coopération avec nos confrères azerbaïdjanais et, à partir d’aujourd’hui, des trajets quotidiens seront assurés sur les lignes Bakou-Tbilissi et Tbilissi-Bakou », a affirmé le directeur général.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Une délégation azerbaïdjanaise participe à un seminaire régional en France
- 25.05.2026 [20:59]
Grand retour: 14 familles s’installent à Choucha
- 25.05.2026 [19:41]
Massally : Leyla Aliyeva rencontre des femmes tissant des nattes
- 25.05.2026 [18:29]
Un Programme d’État sur le développement de l’agriculture a été élaboré
- 25.05.2026 [17:42]
Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses
- 25.05.2026 [15:23]
Leyla Aliyeva visite la mosquée de Joumoua à Massally
- 25.05.2026 [13:51]
Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères part pour New York
- 25.05.2026 [13:44]
ONU : Semaine de solidarité avec les peuples des territoires non autonomes
- 25.05.2026 [13:29]
Plus de 360 étudiants de 40 pays africains font leurs études en Azerbaïdjan
- 25.05.2026 [11:32]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 25.05.2026 [10:37]
Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan célébré à Kars
- 23.05.2026 [19:35]
Türkiye : 10 terroristes de Daech interpellés et rapatriés de Syrie
- 23.05.2026 [16:44]
L’Azerbaïdjan et la Somalie examinent les opportunités de coopération
- 23.05.2026 [14:06]
569 ONG de 103 pays signent la Déclaration de Bakou sur le WUF13
- 23.05.2026 [12:01]
Appel à l’action de Bakou
- 22.05.2026 [21:54]
Un représentant soudanais: La plateforme WUF permet l'échange mutuel d'idées
- 22.05.2026 [20:45]
Maimuna Mohd Sharif : Je félicite l’Azerbaïdjan pour l’organisation du WUF13
- 22.05.2026 [20:12]
Fatna Chihab: Chacun a le droit d'utiliser la ville de manière égale
- 22.05.2026 [19:44]
Cérémonie de clôture officielle du WUF13 MIS A JOUR
- 22.05.2026 [19:18]
Moments marquants de la dernière journée du WUF13 – PHOTOS
- 22.05.2026 [18:55]
Les attentes du WUF13 sont à la hauteur de la crise actuelle – INTERVIEW
- 22.05.2026 [18:50]
Un participant kényan : J’ai observé une grande hospitalité en Azerbaïdjan
- 22.05.2026 [18:14]
Rohey Malick Lowe: Nous remercions Bakou de nous avoir réunis
- 22.05.2026 [18:02]
Amina Mohammed : Le déminage prendra beaucoup de temps
- 22.05.2026 [17:54]
Anaclaudia Rossbach : Merci pour votre hospitalité
- 22.05.2026 [17:36]
Amina Mohammed : Bakou était un lieu très propice aux discussions
- 22.05.2026 [17:36]
La présidence du Forum urbain mondial passe de l’Azerbaïdjan au Mexique
- 22.05.2026 [17:18]
Anar Gouliyev : Le WUF13 a été un succès grâce à de solides partenariats
- 22.05.2026 [17:03]