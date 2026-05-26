Lasha Abashidze : La reprise de la circulation du train Bakou-Tbilissi est très encourageante pour nous

Tbilissi, 26 mai, AZERTAC

« La liaison ferroviaire entre Bakou et Tbilissi n’avait pas fonctionné depuis six ans et le train fait aujourd’hui son retour. C’est très encourageant pour nous », a déclaré Lasha Abashidze, directeur général des Chemins de fer géorgiens, dans une interview à l’AZERTAC,

Il a souligné que cette ligne revêtait une importance majeure pour l’ensemble de la Géorgie. Il a indiqué qu’en raison d’une forte demande, le train circulerait chaque jour et que de nombreux billets avaient été vendus en seulement quelques jours.

« Je félicite tout le monde. Il s’agit d’un projet très réussi. Nous poursuivrons notre coopération avec nos confrères azerbaïdjanais et, à partir d’aujourd’hui, des trajets quotidiens seront assurés sur les lignes Bakou-Tbilissi et Tbilissi-Bakou », a affirmé le directeur général.

Khataï Azizov

Correspondant spécial de l’AZERTAC