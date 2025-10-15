L’assistant du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev rencontre le conseiller du chancelier allemand Günter Sautter

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Hikmet Hadjiyev, assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de la politique étrangère à l'Administration présidentielle, a rencontré à Berlin le conseiller aux affaires étrangères et à la politique de sécurité du chancelier allemand, Günter Sautter.

L'assistant du président azerbaïdjanais a fait une publication relative à cette rencontre sur son compte X.

Rappelant que des questions bilatérales et régionales entre les deux pays ont été abordées lors de la rencontre, Hikmet Hadjiyev a ajouté : « La nouvelle ère de paix dans la région ouvre de vastes perspectives pour le développement de nos relations et de notre coopération avec l'Union européenne. »