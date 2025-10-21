L’atelier conjoint « UNA – Sputnik » met en lumière les dangers du « deepfake » à l’aide de l’intelligence artificielle et les moyens de le détecter

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

L’Union des agences de presse des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (UNA) a organisé, le lundi 20 octobre 2025, en coopération avec l’Agence de presse russe Sputnik, un atelier virtuel intitulé « Comment identifier les deepfakes grâce à l’AI », avec la participation active de représentants des agences de presse des États membres de l’OCI et d’un certain nombre de professionnels des médias, selon l’UNA.

Le Directeur général de l’UNA, M. Mohammed Al-Yami, a affirmé que les technologies de falsification profonde (deepfake) ont constitué depuis leur apparition un grand danger, mais qu’elles sont aujourd’hui devenues encore plus menaçantes avec le développement rapide des applications d’intelligence artificielle et l’intégration, dans plusieurs d’entre elles — telles que « Sora » et d’autres —, de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer des vidéos courtes et de haute résolution, difficiles à distinguer des vidéos originales et authentiques, puis de les partager sur diverses plateformes de médias sociaux.

Il a expliqué que, tout en reconnaissant les avantages que ces applications peuvent offrir dans des domaines tels que le design créatif et d’autres, leurs risques pour la pratique médiatique demeurent considérables, car elles offrent la possibilité de fabriquer des informations et de propager des rumeurs, ce qui conduit à l’affaiblissement des sources d’information fiables et crédibles et à la déformation de l’espace public.

Al-Yami a indiqué que la volonté de relever ces défis a constitué la principale motivation pour organiser cet atelier, en coopération avec l’Agence Sputnik, dans le but d’identifier les méthodes de manipulation visuelle et de fournir des outils et mécanismes clairs pour les détecter, tout en favorisant l’échange d’expériences entre les agences de presse et les institutions médiatiques dans le domaine de l’utilisation responsable et appropriée des technologies d’intelligence artificielle.

Il a également exprimé l’espoir que l’atelier atteindra les objectifs escomptés et contribuera à renforcer la sensibilisation et à améliorer la performance médiatique.

Pour sa part,Denis Lukyanov, rédacteur en chef des réseaux sociaux à l’Agence Sputnik, a expliqué certaines méthodes permettant de détecter la falsification dans les images, tout en reconnaissant en même temps la difficulté de détecter la manipulation dans les vidéos par rapport aux images, compte tenu de la prolifération de nombreuses applications et techniques.

Il a souligné que certaines séquences et images mettant en scène des animaux ou des enfants peuvent paraître réelles, mais qu’il existe des indices permettant de révéler la falsification produite à l’aide de l’intelligence artificielle.

Lukyanov a précisé que parmi les éléments qui peuvent trahir la falsification dans les images figurent les différences d’ombres, de lumières et de reflets, soulignant que l’intelligence artificielle échoue souvent à reproduire fidèlement les reflets réels, notamment dans les yeux, où elle crée des ombres artificielles et non naturelles.

Il a ajouté que la falsification peut également être détectée à travers le regard de la personne, la lentille de l’œil, les cheveux, les dents et l’agencement des accessoires, en précisant que l’intelligence artificielle se trahit également par l’arrière-plan des images, qu’elle ne parvient pas à générer de manière claire et détaillée.

Il a en outre noté que l’intelligence artificielle a tendance à lisser excessivement la peau et à modifier sa couleur dans les images falsifiées par rapport aux photos originales.

Lukyanov a mis en garde les journalistes contre l’erreur de publier des images falsifiées, ce qui pourrait les exposer, eux et leurs institutions, à l’embarras, soulignant l’existence d’applications permettant de détecter les images truquées, auxquelles il convient de recourir, et insistant sur la nécessité de vérifier l’authenticité des images à travers leurs métadonnées, leurs informations descriptives, leur date, leur source, leur lieu et leurs caractéristiques.

Il est à noter que la tenue de cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers organisés dans le cadre de la coopération entre l’Union des agences de presse de l’OCI et l’Agence Sputnik, visant à améliorer la production de contenu grâce à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à renforcer la sensibilisation des professionnels des médias dans les pays membres de l’OCI et à tirer parti des sources et applications de l’intelligence artificielle.