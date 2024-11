L’augmentation du financement climatique pour les forêts discutée dans le cadre de la COP29

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Une réunion de haut niveau portant sur le thème « Les forêts pour le climat, la nature et les hommes : augmentation du financement climatique pour les forêts » s’est tenue ce jeudi dans le cadre de la COP29.

Des représentants des ministères brésilien, britannique, congolais, canadien, surinamais et japonais de l’Environnement, ainsi que des responsables du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de la Banque mondiale, du Fonds vert pour le climat, du Fonds pour l’environnement mondial et de la Banque asiatique de développement ont participé à cette réunion organisée conjointement par la présidence de la COP29 et le PNUE.

Les discussions ont porté sur la perte de forêts à cause du changement climatique, la dégradation des écosystèmes forestiers, le renforcement de l'action et des politiques climatiques pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris en résolvant les problèmes existants liés aux forêts, l’utilisation du financement climatique supplémentaire pour les forêts, y compris des mécanismes de financement innovants existants, ainsi que le renforcement des efforts globaux.