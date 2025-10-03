L’Azerbaïdjan est représenté au 45e séminaire des COE et au Forum de la solidarité olympique

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Les responsables du Comité national olympique (CNO) d'Azerbaïdjan participent au 45e séminaire des Comités olympiques européens (COE) et au Forum de la solidarité olympique à Malte les 3 et 4 octobre.

La délégation azerbaïdjanaise comprend Tchingiz Husseynzadé, vice-président du Comité national olympique d’Azerbaïdjan (CNO), Azer Aliyev, secrétaire général du CNO, et Anar Baghirov, directeur des relations internationales du CNO.

Le Forum marque un moment particulièrement important pour le Mouvement olympique européen. Cette édition spéciale est organisée cette année en collaboration avec la Solidarité Olympique, soulignant ainsi un engagement commun en faveur du développement du sport et des athlètes grâce à des programmes de soutien stratégique. Cet événement a réuni les Comités Nationaux Olympiques (CNO) de toute l'Europe pour discuter des principaux défis auxquels le Mouvement olympique est confronté.

La première journée du forum a débuté par une cérémonie d'ouverture officielle, à laquelle ont participé Julian Pace Bonello, président du Comité olympique maltais, Spyros Capralos, président des Comités olympiques européens, Clifton Grima, ministre de l'Éducation, des Sports, de la Jeunesse, de la Recherche et de l'Innovation de Malte, et Glenn Micallef, commissaire européen à l'équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et aux sports.

Le forum comprenait des réunions du Comité exécutif des COE, des réunions avec les présidents des commissions, des séances de travail conjointes, la cérémonie de remise du prix du « Meilleur jeune athlète européen de l’année » et des séminaires sur les COE et la solidarité olympique.

Le forum des COE joue un rôle important pour soutenir les jeunes athlètes européens, promouvoir les valeurs olympiques et renforcer la coopération internationale.